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    Более 100 мигрантов спасены у берегов Ливии

    © AFP

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Береговая охрана Ливии спасла 113 мигрантов, которые направлялись в Европу, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Мигранты были спасены близ ливийского города Сабрата к западу от Триполи. Среди них - 17 женщин и четверо детей.

    Мигрантам, которые намеревались пересечь Средиземное море и попасть в Европу, предоставлена необходимая медицинская помощь. 

    В настоящий момент они находятся в центре временного размещения в ливийском городе Эз-Завия. 

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