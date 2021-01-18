Более 100 человек задержали на акции протеста в Амстердаме

Нидерландские правоохранительные органы задержали 115 человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Амстердаме.

Нидерландские правоохранительные органы задержали 115 человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Амстердаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "семь человек задержаны за насилие в отношении сотрудников полиции, остальные - за отказ подчиняться указаниям блюстителей порядка".

Отметим, что ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако около 2 тыс. человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями правительства и политикой национальных властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию и были без масок.