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Более 100 человек задержали на акции протеста в Амстердаме

Более 100 человек задержали на акции протеста в Амстердаме Нидерландские правоохранительные органы задержали 115 человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Амстердаме.
Другие страны
18 января 2021 г. 03:55
Более 100 человек задержали на акции протеста в Амстердаме

Нидерландские правоохранительные органы задержали 115 человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Амстердаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "семь человек задержаны за насилие в отношении сотрудников полиции, остальные - за отказ подчиняться указаниям блюстителей порядка".

Отметим, что ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако около 2 тыс. человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями правительства и политикой национальных властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию и были без масок.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda 100-dən çox nümayişçi saxlanılıb

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