Более 1,4 тыс. экоактивистов задержали за неделю в Лондоне

Полиция Лондона за неделю с начала экологических протестов задержала более 1,4 тысячи активистов экологического движения Extinction Rebellion.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Число задержанных в понедельник днем составило 1405 человек.

Задержания продолжились, в том числе в лондонском Сити, где активисты устроили сидячую акцию протеста на дорогах около здания Банка Англии.

Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.