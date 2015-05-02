Боевики обстреливают Алеппо, погибло 12 человек

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Боевики из вооруженной группировки "Шухада Бадр" интенсивно обстреливают 2 мая жилые кварталы Алеппо - северной столицы Сирии - из реактивных установок залпового огня.

Как сообщил источник в городской полиции, выпущенные ими снаряды разорвались на улицах Ашрафии, Майдана, Эль-Халидии и в микрорайоне Эс-Сабиль. Погибло 12 человек, в том числе трое детей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Боевики ведут огонь из предместья Бани-Зейд. В четверг был обстрелян городской парк на площади Саадаллы аль-Джабири в центре города, погибли семь человек.