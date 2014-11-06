Боевики ИГ применили химическое оружие в городе Кобани

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) обстреляли город Кобани (арабское название - Аин-эль-Араб), который обороняют курдские ополченцы, снарядами с химическим боезарядом. Об этом, как передает Report заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

По его словам, в связи с этим он попросил ООН обратить внимание на случаи применения отравляющих веществ исламистами.

"ИГ вело артиллерийский обстрел города с использованием снарядов, наполненных зажигательным химическим веществом, что привело к жертвам среди жителей", - цитирует дипломата ИТАР ТАСС.

Он отметил, что уже направил письмо от имени правительства САР на этот счет в комитет Совета Безопасности, занимающийся вопросами нераспространения ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки.

Джаафари выразил возмущение тем фактом, что страны, обвинявшие сирийское правительство в применении химоружия, "даже не удосужились призвать к проведению расследования" сообщений об использовании запрещенных боеприпасов и веществ террористами. "Эти страны нарушают резолюцию 1540 СБ от 2004 года", - заявил он.