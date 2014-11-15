​Боевики "Боко Харам" захватили город в Нигерии

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Боевики террористического движения "Боко Харам" захватили город Чибок на северо-востоке Нигерии, где они в начале 2014 года похитили более двухсот девочек-воспитанниц интерната.

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, по словам местных жителей, боевики напали на город поздно вечером в четверг и теперь полностью его контролируют.

Отряды "Боко Харам" неоднократно атаковали Чибок после того, как похитили девочек из школы-интерната, что вызвало бурю возмущения во всем мире.

Местные жители жалуются на то, что в округе стало очень опасно, поэтому многие предпочли перебраться в другие места, опасаясь новых нападений.

Президент Нигерии Гудлак Джонатан неоднократно обещал освободить похищенных девочек.