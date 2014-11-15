​Боевики "Боко Харам" захватили город в Нигерии

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, по словам местных жителей, боевики напали на город поздно вечером в четверг и теперь полностью его контролируют.
Отряды "Боко Харам" неоднократно атаковали Чибок после того, как похитили девочек из школы-интерната, что вызвало бурю возмущения во всем мире.
Местные жители жалуются на то, что в округе стало очень опасно, поэтому многие предпочли перебраться в другие места, опасаясь новых нападений.
Президент Нигерии Гудлак Джонатан неоднократно обещал освободить похищенных девочек.
News DepartmentАвтор новости
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