Боевики "Боко Харам" захватили стратегический город на северо-востоке Нигерии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" вновь захватили город Марте на северо-востоке Нигерии. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

"Печально, но Марте оказался полностью в руках боевиков", - заявил вице-губернатор штата Борно Мустафа Заннах. Марте представляет собой стратегический населенный пункт. Он расположен на границе трех государств - Нигерии, Камеруна и Чада, - и через него проходят важнейшие торговые пути. Несколько раз с 2013 года контроль над ним переходил от исламистов к правительству.