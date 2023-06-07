О нас

Боевики "Боко Харам" похитили на северо-востоке Нигерии 30 пастухов

Боевики "Боко Харам" похитили на северо-востоке Нигерии 30 пастухов Террористы из группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии похитили 30 пастухов, а затем потребовали выкуп за их освобождение.
Другие страны
7 июня 2023 г. 07:01
Боевики Боко Харам похитили на северо-востоке Нигерии 30 пастухов

Террористы из группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии похитили 30 пастухов, а затем потребовали выкуп за их освобождение.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство France Press.

Так, вооруженные боевики, используя лодки, проникли в три пастушеские деревни, расположенные на берегу озера Чад.

Террористы ворвались в дома и забрали с собой 30 мужчин и женщин, принадлежащих племени фулани. Они оставили сообщение, адресованное семьям заложников, с требованием собрать для их освобождения 20 млн нигерийских найр ($43 тыс.).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Boko Haram” silahlıları Nigeriyada 30 çobanı oğurlayıb

Другие новости из категории

Мадуро: Наша рабочая программа в Турции и Саудовской Аравии увенчалась успехом
ФотоМадуро: Наша рабочая программа в Турции и Саудовской Аравии увенчалась успехом
7 июня 2023 г. 06:41
Марк Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной
Марк Милли: ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной
7 июня 2023 г. 05:16
Экс-губернатор Нью-Джерси выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США
Экс-губернатор Нью-Джерси выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США
7 июня 2023 г. 04:48
Стрельба в американском Ричмонде: погибли 2 человека, еще 13 ранены
Стрельба в американском Ричмонде: погибли 2 человека, еще 13 ранены
7 июня 2023 г. 04:19
США в ближайшее время предоставят дополнительную помощь Украине
США в ближайшее время предоставят дополнительную помощь Украине
7 июня 2023 г. 03:42
Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РКК
Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РКК
7 июня 2023 г. 02:49
Сенегал временно закрыл свои консульства по всему миру
Сенегал временно закрыл свои консульства по всему миру
7 июня 2023 г. 02:11
Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН
Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН
6 июня 2023 г. 22:46
Словения получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы
Словения получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы
6 июня 2023 г. 21:00
США включили в санкционный список по Ирану несколько компаний и физических лиц из Китая
США включили в санкционный список по Ирану несколько компаний и физических лиц из Китая
6 июня 2023 г. 20:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi