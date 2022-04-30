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Bloomberg: В шестой пакет санкций ЕС может войти Беларусь

Bloomberg: В шестой пакет санкций ЕС может войти Беларусь Европейский союз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 21:37
Bloomberg: В шестой пакет санкций ЕС может войти Беларусь

Европейский союз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в Европейском союзе обсуждают разные способы сокращения доходов Российской Федерации от нефти. Среди возможных вариантов рассматривается ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.

При этом указано, что новые санкции ЕС могут коснуться и Беларуси за пособничество в войне против Украины.

"Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии российскому вторжению, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления", - говорится в сообщении.

Как именно в ЕС намерены наказать Минск - пока что неизвестно.

Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения могут коснуться энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".

Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить "Сбербанк" (крупнейший государственный банк РФ - ред.). Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

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