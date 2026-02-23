Bloomberg: Уиткофф и Кушнер направятся в Женеву на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву на этой неделе для участия в новом раунде переговоров с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Спецпосланник и зять президента Дональда Трампа примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном в четверг. Дипломаты США и Ирана в последние недели пытаются достичь соглашения по ядерной сделке. Однако, отмечает агентство, возможность нанесения ударов со стороны США продолжает сохраняться, так как американские военные сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы, включая два авианосца, истребители и самолеты-заправщики.