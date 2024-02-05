Bloomberg сообщил о подготовке новых санкций G7 в отношении России

Страны G7 параллельно с Евросоюзом введут ограничения против России, приуроченные ко второй годовщине начала военных операции в Украине.

Страны G7 параллельно с Евросоюзом введут ограничения против России, приуроченные ко второй годовщине начала войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", меры координируются с союзниками по G7, каждый из которых, как ожидается, подготовит свой собственный пакет санкций к годовщине.

Как сообщило Politico со ссылкой на европейских дипломатов, в ЕС в рамках 13-го пакета санкций рассматривается идея ограничить поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне.

Кроме того, Польское радио сообщило, что в рамках 13-го пакета в санкционный список ЕС могут попасть почти 250 человек и компаний.

Ранее западные СМИ сообщали, что в рамках нового пакета ограничений ЕС планирует расширить санкционные списки физических и юридических лиц, в отношении которых действуют заморозка активов и запрет на въезд на территорию ЕС.