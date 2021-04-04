Bloomberg назвало страны-лидеры постпандемийного мира

В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда

В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда.

Как передает Report, об этом предупредили эксперты Bloomberg .

В качестве лидеров "постпандемийного" мира агентство назвало США и Китай. Вашингтон будет локомотивом восстановления за счет триллионов долларов, потраченных на бюджетное стимулирование. Успех Пекина объясняется эффективной борьбой с пандемией внутри страны.

В публикации отмечается, что рост мировой экономики будет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Однако, такие темпы восстановления будут не во всех странах из-за разных темпов вакцинации и доступности препаратов. Среди отстающих окажутся развивающиеся страны и Евросоюз, прежде всего Франция и Италия, считают эксперты агентства.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности", - цитирует агентство главу МВФ Кристалину Георгиеву.

Эксперты ожидают, что некоторым странам понадобится несколько лет, чтобы вернуться на доковидный уровень. Особенно сильно пострадают государства, делающие в экономике упор на туризм.