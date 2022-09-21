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Bloomberg: ЕС может разрешить перевозки угля из России

Bloomberg: ЕС может разрешить перевозки угля из России Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 06:34
Bloomberg: ЕС может разрешить перевозки угля из России

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, это разрешение содержится в руководстве по применению антироссийских санкций Евросоюза, которое находится на стадии рассмотрения. В документе говорится, что перевозка определенных товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, "должна быть разрешена с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Кроме того, по информации агентства, помимо угля, в инструкции также упоминаются удобрения, древесина и некоторые цементные изделия.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Avropa İttifaqı Rusiyadan kömür daşınmasına icazə verə bilər

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