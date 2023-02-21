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Блинкен: Иран должен участвовать в дипломатических шагах по ядерной программе

Блинкен: Иран должен участвовать в дипломатических шагах по ядерной программе Иран должен участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию проблемы своей ядерной программы.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 15:01
Блинкен: Иран должен участвовать в дипломатических шагах по ядерной программе

Иран должен участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию проблемы своей ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом по итогам четвертого раунда греко-американского стратегического диалога.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатия - это наиболее эффективный и устойчивый способ урегулирования проблемы в отношении ядерной программы. Но в данный момент эти усилия затормозились, потому что Иран просто не занимается этим осмысленным образом. Но дверь всегда открыта для дипломатии, идущей вперед. Многое зависит от того, что говорит и делает Иран, а также от того, будет ли он участвовать в дипломатических усилиях", - сказал Блинкен.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде

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Версия на английском языке Blinken: Up to Iran to engage on nuclear program

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