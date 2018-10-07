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    Берлускони раскрыл "ложь" о Чёрном море

    Баку. 7октября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Twitter фотографию с черноморского побережья.

    «Я раскрыл ещё одну распространённую «ложь»: Чёрное море не чёрное, а красивого насыщенного синего цвета..», — написал он, передает Report.

    6 октября Берлускони сообщил на своей странице в Facebook, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.

    В воскресенье, 7 октября, Путину исполнилось 66 лет.

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