Берлускони не смог прийти в суд из-за госпитализации

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пропустил начало суда по своему делу из-за медицинского обследования в Нью-Йорке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В Италии бывший премьер обвиняется в подкупе свидетелей в деле о проходивших на его вилле вечеринок и его связи с несовершеннолетней танцовщицей-марокканкой.

Как сообщили адвокаты Берлускони, он проходит обследование в одной из Нью-Йоркских клиник. Берлускони несколько месяцев назад перенес операцию на сердце, однако в последнее время его состояние не ухудшалось.

Суд по делу о подкупе свидетелей перенесен на 15 декабря.