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    Берлускони не смог прийти в суд из-за госпитализации

    Суд по делу о подкупе свидетелей перенесен на 15 декабря

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пропустил начало суда по своему делу из-за медицинского обследования в Нью-Йорке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В Италии бывший премьер обвиняется в подкупе свидетелей в деле о проходивших на его вилле вечеринок и его связи с несовершеннолетней танцовщицей-марокканкой.

    Как сообщили адвокаты Берлускони, он проходит обследование в одной из Нью-Йоркских клиник. Берлускони несколько месяцев назад перенес операцию на сердце, однако в последнее время его состояние не ухудшалось.

    Суд по делу о подкупе свидетелей перенесен на 15 декабря. 

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