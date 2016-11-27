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    Берлускони не исключает своего участия в выборах

    Бывший премьер-министр Италии заявил об этом в интервью

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 80-летний Сильвио Берлускони не исключает, что снова сможет принимать участие в выборах.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Il Messaggero.

    Политик ожидает решения Европейского суда в Страсбурге, куда его адвокаты подали ходатайство об отмене приговора итальянского кассационного суда.

    Бывший премьер-министр Италии уверен, что суд в Страсбурге вынесет оправдательный вердикт по его делу.

    В 2013 году экс-премьера Италии признали виновным в финансовом мошенничестве и создании теневых фондов, ему запрещено принимать участие в выборах и занимать госпосты в течение восьми лет.

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