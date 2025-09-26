Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 22:51
Американская береговая охрана провела серию операций в море, в результате которых было конфисковано более 13,5 тонн кокаина общей стоимостью свыше $220 млн.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.
"Береговая охрана США заявила, что изъяла кокаин на более чем 220 миллионов долларов в результате серии недавних перехватов якобы лодок с наркотиками", - указал вещатель.
Рейды проходили в акваториях у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в течение августа и сентября. Правоохранительные органы США опубликовали фотографию горящего судна. Однако телеканал подчеркивает, что пока неясно, как это судно воспламенилось, а также находился ли кто-то на борту.
Последние новости
00:00
В Азербайджане отмечают День памятиВнутренняя политика
23:48
Генсек Совета Европы: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень успешно – ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
23:28
Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в АзииДругие страны
23:13
WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о "боевом духе"Другие страны
22:51
Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларовДругие страны
22:19
Фото
В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память шехидов Отечественной войныВнешняя политика
22:06
СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров СШАДругие страны
21:49
Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделкиДругие страны
21:32