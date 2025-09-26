Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов

    • 26 сентября, 2025
    • 22:51
    Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов

    Американская береговая охрана провела серию операций в море, в результате которых было конфисковано более 13,5 тонн кокаина общей стоимостью свыше $220 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

    "Береговая охрана США заявила, что изъяла кокаин на более чем 220 миллионов долларов в результате серии недавних перехватов якобы лодок с наркотиками", - указал вещатель.

    Рейды проходили в акваториях у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в течение августа и сентября. Правоохранительные органы США опубликовали фотографию горящего судна. Однако телеканал подчеркивает, что пока неясно, как это судно воспламенилось, а также находился ли кто-то на борту.

