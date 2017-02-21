Вьетнамское судно подверглось нападению боевиков

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Береговая охрана Филиппин заявила, что вьетнамское судно накануне вечером подверглось нападению боевиков в акватории Сулу на юге Филиппин, в результате погиб один вьетнамский моряк, еще семеро были похищены.

Как передает Report, об этом сoобшил Синьхуа.

Официальный представитель береговой охраны Филиппин сообщил, что около 19:00 по местному времени боевики напали на вьетнамское судно, на котором находились 25 моряков. После получения сообщения об инциденте от береговой охраны Вьетнама береговая охрана Филиппин незамедлительно отправила силы полиции и ВМС на место происшествия, которые отбили 17 похищенных моряков, один из которых погиб в ходе спасательной операции, остальные семеро остаются захваченными в плен.

Пока ни одна организация не взяла ответственность за инцидент.