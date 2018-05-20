Белый дом: Встречу Трампа и Ким Чен Ына никто не отменял

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Запланированную встречу американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына никто не отменял.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как заявили в пресс-службе, эту встречу Трамп обсуждал во время своего телефонного разговора с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Руководители США и Южной Кореи продолжают вести тесную координацию по этому вопросу, сообщает Белый дом.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. Она должна пройти в Сингапуре.