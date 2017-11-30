Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Белый дом разработал план кадровых перестановок в администрации США.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон покинет свой пост, его место займет директор ЦРУ Марк Помпео. Кресло руководителя разведывательного ведомства в свою очередь займет сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.

Источник не уточнил, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение по поводу данных перестановок, однако они якобы уже согласованы с другими высокопоставленными представителями администрации.