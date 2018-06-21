 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Белый дом подтвердил визит советника президента США в Россию

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

    "Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - написал Маркис в четверг в твиттере.

    В Кремле ранее сообщили о готовящейся поездке в Москву советника президента США по нацбезопасности.

    "Насколько нам известно, действительно такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

    Ранее СМИ сообщали, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi