Белый дом подтвердил визит советника президента США в Россию

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - написал Маркис в четверг в твиттере.

В Кремле ранее сообщили о готовящейся поездке в Москву советника президента США по нацбезопасности.

"Насколько нам известно, действительно такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле.