Белый дом: до урегулирования в Сирии еще далеко

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ До политического урегулирования в Сирии еще далеко, но участие России, Ирана, Саудовской Аравии и других стран обнадеживает, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Готов признать, что мы еще далеко от политического решения, которое давно назрело и необходимо. Но нельзя отрицать, что, если вы можете собрать Иран, Саудовскую Аравию, США и Россию за одним столом для обсуждения, по крайней мере, широких рамок условий, необходимых для политической трансформации, это важное событие", — сказал Эрнест.

По его словам, обсуждение должно включать "широкий круг вопросов" со стороны сирийской оппозиции, однако она пока что отнюдь не монолитна и не готова принять участие в обсуждении.

В середине ноября в Вене прошел второй раунд "венской группы" по проблеме сирийского урегулирования. Участие в переговорах приняли представители России, США, ООН, Франции, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и другие региональные игроки, в также представители ЕС, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.