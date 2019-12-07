Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту

Белый дом сообщил конгрессу США, что на следующей неделе, 9 декабря, не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвоката Белого дома Пэта Чиполлона главе этого комитета Джерролду Надлеру.

Ранее Надлер уже направлял запрос в Белый дом с приглашением президенту США Дональду Трампу на слушания по импичменту 4 декабря, но получил отказ. Следующие слушания должны состояться 9 декабря. Таким образом, это уже второй отказ на приглашение Надлера.

В ответ на очередное приглашение адвокат американской администрации назвал расследование демократов по импичменту "совершенно необоснованным".

"Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедливый... Нам не дали возможности равноправно участвовать в процессе. Спикер уже объявила о заранее определенном результате, и они (демократы) не дадут нам возможности вызвать каких-либо свидетелей", - говорится в письме.