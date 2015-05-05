​Барак Обама сменил главу вооруженных сил США

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама предложил кандидатуру генерала Джозефа Данфорда на пост главы объединенного комитета начальников штабов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель Белого дома.

Генерал Данфорд возглавлял корпус морской пехоты США с октября 2014 года, отмечает агентство.

Данфорд в течение двух лет возглавлял международные силы по содействию безопасности в Афганистане.

Также Обама предложил кандидатуру генерала Пола Селва в качестве заместителя главы вооруженных сил США.