Барак Обама обнародовал свои доходы за прошлый год

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель опубликовали налоговую декларацию за 2015 год. Как сообщает Report со ссылкой на CNN Money, по данным декларации в прошлом году они заработали 436 065 долларов, уплатив в качестве налогов более 81 тыс. долларов.

Издание отмечает, что это наименьший доход супружеской пары за последние четыре года. Это объясняется спадом продаж книг, написанных президентом США.

Жена Барака Обамы Мишель за год не заработала ничего, указав в налоговых документах, что работает "первой леди".

Отмечается, что более 64 тыс. долларов из своих доходов Барак и Мишель Обама потратили на благотворительность.

По американским законам президент не обязан раскрывать свою налоговую декларацию, однако по традиции это делают все главы Белого дома, а также кандидаты на президентский пост.