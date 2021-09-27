Байдену публично сделали бустерную прививку от коронавируса

Президенту США Джозефу Байдену сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса.

Президенту США Джозефу Байдену сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, трансляцию вели центральные телеканалы США.

"Я старше 65 лет, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня", - сказал 78-летний американский лидер. Первую дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил незадолго до своей инаугурации в январе текущего года. Байден сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.