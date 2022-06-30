Байден: США скоро предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн

Соединенные Штаты в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи на более 800 млн долларов.

Соединенные Штаты в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи на более 800 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.

Помощь включает системы ПВО, а также боеприпасы для смонтированных на колесном шасси комплексов РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems, "Хаймарс").

"С момента моего вступления в должность мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов на системы безопасности. В ближайшие несколько дней мы намерены объявить [о еще одном пакете военной помощи на] более 800 млн, включая новую, современную западную систему ПВО для Украины, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые мы уже передали Украине, и еще больше HIMARS поступит из других стран", - сказал американский лидер.

Он отметил, что "США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"США не меняют решений о темпах военной помощи Украине в свете заявления Киева о стремлении добиться завершения боевых действий к зиме", - сказал Байден.