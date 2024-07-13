Байден признал, что часто ошибается и иногда путает имена

Президент США Джо Байден признал, что во время выступлений нередко допускает ошибки и путает имена, но исключил возможность своего выхода из предвыборной гонки.

Президент США Джо Байден признал, что во время выступлений нередко допускает ошибки и путает имена, но исключил возможность своего выхода из предвыборной гонки.

Как сообщает Report , с соответствующим заявлением американский лидер выступил на митинге в штате Мичиган.

"Вы могли заметить, что после дебатов пресса обрушилась на меня с критикой. Я делаю много ошибок. Они жестко критиковали меня, поскольку я иногда путаю имена. Я говорю, что это Чарли, а это Билл", - добавил он.

Байден посетовал на то, что СМИ не уделяют такого внимания аналогичным ошибкам его основного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа. Трансляцию митинга вели центральные американские телеканалы.

"Вы, возможно, видели, что недавно было много домыслов. Как поступит Джо Байден? Останется ли он в гонке? Выйдет ли он? Вот мой ответ: мы участвуем в выборах и победим. Я не собираюсь это менять", - сказал американский лидер, представляющий Демократическую партию. "Так много говорят, что моя избирательная кампания разваливается", - отметил Байден. Вместе с тем он назвал себя "кандидатом [в президенты] от Демократической партии". "Я никуда не ухожу", - заверил американский лидер.