Байден: принятые Радой законы помогут Украине привлечь новую финпомощь

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что принятые Верховной радой законы помогут Украине получить новую финансовую помощь из-за рубежа, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Вице-президент поздравил премьер-министра Яценюка с принятием Радой важных законов о реформах, которые помогут Украине вернуться к здоровой экономике и начать путь к дополнительной помощи на раннем этапе со стороны международного сообщества", — говорится в сообщении Белого дома по итогам разговора.

Украина сейчас находится в тяжелом политическом кризисе, который сказывается на ее экономике и бюджетной сфере, фактически страна на грани дефолта. Власти надеются поправить положение иностранными заимствованиями. МВФ открыл для Украины двухлетнюю кредитную программу на 17,5 млрд. долларов. В целом финансирование от МВФ и из других источников за четыре года может составить 40 млрд. долларов. Ожидается, что совет директоров фонда одобрит выделение нового пакета помощи Украине 11 марта.

Рада в понедельник на внеочередном заседании рассмотрела поправки в государственный бюджет и пакет правительственных законов, необходимых для получения кредита МВФ.