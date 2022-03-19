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Байден примет участие в саммите G7 по ситуации вокруг Украины

Байден примет участие в саммите G7 по ситуации вокруг Украины Президент США Джозеф Байден на следующей неделе примет в Брюсселе участие в саммите "Группы семи" (G7), посвященном ситуации вокруг Украины.
Другие страны
19 марта 2022 г. 08:07
Байден примет участие в саммите G7 по ситуации вокруг Украины

Президент США Джозеф Байден на следующей неделе примет в Брюсселе участие в саммите "Группы семи" (G7), посвященном ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы все знаете, он отправится в Брюссель, где у него будет насыщенный день в четверг", - сообщила Псаки.

Она напомнила, что Байден примет участие в чрезвычайной встрече в верхах НАТО и саммите Евросоюза. Позже в этот же день президент США прибудет на встречу G7, созванную Германией, чтобы провести дальнейшее обсуждение с американскими союзниками и партнерами ситуации на Украине.

Джен Псаки добавила, что участники саммита G7 "готовят ответ на спецоперацию России на Украине".

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Версия на английском языке Biden to attend G7 summit on Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Bayden G7-nin Ukrayna ilə bağlı sammitində iştirak etmək üçün Brüsselə gedəcək

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