Байден предложил выплачивать по 100 долларов привившимся от COVID-19

Президент США Джозеф Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса,

Президент США Джозеф Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство финансов страны.

"Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - говорится в заявлении ведомства.

В США вакцинировались уже более 160 миллионов человек - чуть менее половины населения страны.