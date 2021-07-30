О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден предложил выплачивать по 100 долларов привившимся от COVID-19

Байден предложил выплачивать по 100 долларов привившимся от COVID-19 Президент США Джозеф Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса,
Другие страны
30 июля 2021 г. 00:43
Байден предложил выплачивать по 100 долларов привившимся от COVID-19
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство финансов страны.

"Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - говорится в заявлении ведомства.

В США вакцинировались уже более 160 миллионов человек - чуть менее половины населения страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden ABŞ-da peyvənd olunanlara 100 dollar ödəməyi təklif edib

Самое важное

Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
29 июля 2021 г. 17:25
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19
29 июля 2021 г. 17:11
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части 
ФотоНа территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части 
29 июля 2021 г. 15:40
Парламентские делегации Турции и Пакистана совершили намаз в мечети Юхары Говхар-ага в Шуше
ФотоПарламентские делегации Турции и Пакистана совершили намаз в мечети Юхары Говхар-ага в Шуше
29 июля 2021 г. 14:24
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг
Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг
29 июля 2021 г. 12:50
Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван
Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван
29 июля 2021 г. 12:36
В Израиле открылось торговое представительство Азербайджана
В Израиле открылось торговое представительство Азербайджана
29 июля 2021 г. 12:32
Минобороны: Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в направлении Кельбаджара
Минобороны: Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в направлении Кельбаджара
29 июля 2021 г. 11:15
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
29 июля 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi