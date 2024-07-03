Байден пояснил причины провала на теледебатах с Трампом

Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил в заграничные поездки.

Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил в заграничные поездки.

Как сообщает Report , слова американского лидера привел пресс-пул Белого дома

"Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене", - сказал он, выступая на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Маклине (штат Вирджиния).

"Это не оправдание, а объяснение", - подчеркнул американский президент. Его.

Байден назвал свое решение о поездках "не очень умным". "Я поступил не очень разумно, решив попутешествовать по миру", - сказал он. Президент США также извинился за провал на дебатах, однако отметил, что выступление было "критически важным" для победы на выборах. Вместе с тем он признал, что выступил неудачно.