Байден подтвердил намерение США сократить выбросы парниковых газов на 50-52% к 2030 году

США смогут реализовать оглашенные весной планы и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с аналогичными показателями за 2005 год.

США смогут реализовать оглашенные весной планы и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с аналогичными показателями за 2005 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступая на встрече мировых лидеров, которая открылась в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"США будут в состоянии достичь амбициозной цели, которую я установил в апреле, сократив выбросы [парниковых газов] в США на 50-52% ниже уровней 2005 года к 2030 году", - сказал президент США.

"Мы продемонстрируем миру, - пообещал Байден, - что США не только вернулись за стол [переговоров], но и, будем надеяться, ведут за собой других силой собственного примера".