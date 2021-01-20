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Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ

Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ Избранный президент США Джозеф Байден намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Штатов из ВОЗ
Другие страны
20 января 2021 г. 16:14
Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ
Джозеф Байден

Избранный президент США Джозеф Байден, который 20 января вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о возвращении в Парижское соглашение по климату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

"Избранный президент примет меры - не только, чтобы уменьшить серьезный ущерб от администрации [уходящего с поста президента США Дональда] Трампа, но также, чтобы продвинуть нашу страну вперед", - говорится в заявлении.

В частности, в документе отмечается, что "избранный президент Байден сегодня предпримет действия, чтобы остановить начатый предыдущей администрацией процесс выхода из ВОЗ - организации, которая имеет критическое значение для координирования международного ответа на пандемию коронавируса". В соответствии с новым курсом США намерены принять участие в предстоящей на этой неделе встрече исполнительного комитета ВОЗ. Делегацию Соединенных Штатов возглавит директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В документе также указано, что "избранный президент подпишет документ о возвращении в Парижское соглашение". Данный документ планируется уже сегодня передать ООН, чтобы через 30 дней США вновь обрели статус участника этой договоренности.

Дональд Трамп 29 мая заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

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