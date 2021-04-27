Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, будет ли выдвигать предварительные условия для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, будет ли выдвигать предварительные условия для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я обсужу это в другой день", - ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе США. Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы. Далее последовала информация о первой встрече лидеров США и России летом. В Кремле не подтверждают встречу Путина и Байдена 15-16 июня. Отмечается, что лидеры могут встретиться летом, но точной даты пока нет.