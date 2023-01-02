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Байден может в феврале объявить о решении переизбираться на пост президента США

Байден может в феврале объявить о решении переизбираться на пост президента США Президент США Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении бороться за переизбрание на высший государственный пост в 2024 году.
Другие страны
2 января 2023 г. 04:33
Байден может в феврале объявить о решении переизбираться на пост президента США

Президент США Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении бороться за переизбрание на высший государственный пост в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их словам, существует "большая и растущая вероятность" того, что Байден снова будет баллотироваться и что объявление может быть сделано им раньше, чем ожидалось. Как отмечается в статье, возможно, это произойдет уже в середине февраля.

Официально о решении может быть объявлено примерно к ежегодному посланию главы государства "О положении страны", с которым он выступает перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, пишет Politico. При этом, отмечают собеседники издания, американский лидер еще не принял решение выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Первая леди Джилл Байден поддерживает участие супруга в выборах, однако некоторые его близкие беспокоятся о том, как избирательная кампания отразится на 80-летнем президенте. Как отмечает Politico, некоторые демократы также выражают обеспокоенность по поводу возраста Байдена.

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Версия на азербайджанском языке Bayden fevralda prezidentliyə namizəd olmaq qərarını açıqlaya bilər

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