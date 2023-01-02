Байден может в феврале объявить о решении переизбираться на пост президента США

Президент США Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении бороться за переизбрание на высший государственный пост в 2024 году.

Президент США Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении бороться за переизбрание на высший государственный пост в 2024 году.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их словам, существует "большая и растущая вероятность" того, что Байден снова будет баллотироваться и что объявление может быть сделано им раньше, чем ожидалось. Как отмечается в статье, возможно, это произойдет уже в середине февраля.

Официально о решении может быть объявлено примерно к ежегодному посланию главы государства "О положении страны", с которым он выступает перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, пишет Politico. При этом, отмечают собеседники издания, американский лидер еще не принял решение выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Первая леди Джилл Байден поддерживает участие супруга в выборах, однако некоторые его близкие беспокоятся о том, как избирательная кампания отразится на 80-летнем президенте. Как отмечает Politico, некоторые демократы также выражают обеспокоенность по поводу возраста Байдена.