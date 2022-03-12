Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи

Президент США Джозеф Байден подписал меморандум, который наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Президент США Джозеф Байден подписал меморандум, который наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до 200 млн долларов США в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине", - сказано в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.