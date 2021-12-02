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Багдад Амреев: Орден был вручен Ильхаму Алиеву за его выдающийся вклад в укрепление Тюркского мира

Багдад Амреев: Орден был вручен Ильхаму Алиеву за его выдающийся вклад в укрепление Тюркского мира "В ходе саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден "Высшим Орденом Тюркского мира". Эта уникальная в мире награда была учреждена два года назад главами наших государств и присваивается по решению и подписью 6-ти глав государств. Согласитесь
Другие страны
2 декабря 2021 г. 22:43
Багдад Амреев: Орден был вручен Ильхаму Алиеву за его выдающийся вклад в укрепление Тюркского мира
Багдад Амреев

"В ходе саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден "Высшим Орденом Тюркского мира". Эта уникальная в мире награда была учреждена два года назад главами наших государств и присваивается по решению и подписью 6-ти глав государств. Согласитесь, такого ордена нет в мире".

Как передает Report, об этом в интервью exclusive.kz сказал Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств (ОТГ) Багдад Амреев.

"Первый Орден был вручен Почетному председателю Организации Тюркских Государств, первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву во время саммита в Баку в 2019 году. В нынешнем же году Орден был вручен Ильхаму Алиеву за его выдающийся вклад в укрепление Тюркского мира и его роли в освобождении оккупированного Карабаха. Символично, что все Тюркские страны выразили таким образом солидарность с братским народом Азербайджана, разделив с ним эту победу", - отметил генсек ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке Bağdad Amreyev: "İlham Əliyevə "Türk Dünyasının Ali Ordeni" müstəsna xidmətlərinə görə təqdim edilib"

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