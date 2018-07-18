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    Азербайджанец, открывший стрельбу на рынке в Казани, приговорен к 11 годам колонии

    Свою вину подсудимый не признал

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Советский районный суд Казани вынес приговор 38-летнему азербайджанцу за попытку убийства в ноябре 2017 года на "Вьетнамском рынке". 

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он приговорен к 11 годам лишения свободы  в колонии строгого режима

    По версии следствия, обвиняемый поссорился с двумя оппонентами из-за долгов. Ссора произошла около торгового павильона на улице Журналистов. В порыве гнева азербайджанец схватил пистолет ТТ образца 1933 года и четыре раза выстрелил в своих обидчиков. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями, оба остались живы.

    Свою вину подсудимый не признал.

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