Автомобиль совершил наезд на протестующих во Франции

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля сбил четырёх участников акции протеста «жёлтых жилетов» во французском городе Руан.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в момент инцидента внутри машины находились мужчина, женщина и ребёнок.

Отмечается, что водитель совершил наезд на людей, испугавшись демонстрантов, которые начали бросать в автомобиль подручные вещи и попытались забраться на транспортное средство.

После произошедшего водитель скрылся с места происшествия, опасаясь, что толпа совершит над ним самосуд, однако позднее он сам явился в полицейский участок.

Уточняется, что пострадавшие получили незначительные травмы.