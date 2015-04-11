Автобус с паломниками попал в ДТП в Индии, погибли 13 человек

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек, включая двух детей, погибли в результате ДТП на востоке Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, в пятницу утром переполненный автобус с индуистскими паломниками занесло в кювет в 100 километрах к северу от Калькутты. В результате инцидента 43 пассажира автобуса получили ранения.

Местная полиция разыскивает водителя и его помощника, которые скрылись с места происшествия. По предварительной версии, водитель был пьян и сильно превысил скорость на повороте.

По данным местной полиции, автобус, рассчитанный на 54 пассажира, был переполнен, некоторые сидели на крыше. Паломники ехали из Бурдвана в индуистский храм в Маяпуре.

Дороги Индии считаются одними из самых опасных в мире. Ежегодно в ДТП в разных регионах страны погибают тысячи людей. Причиной этому часто является неосторожное управление транспортным средством, перегрузка и плохое состояние дорожного полотна.