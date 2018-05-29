Автобус полетел в овраг в Венесуэле, 11 человек погибли

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли и 16 пострадали в понедельник в ДТП с автобусом в штате Мерида на западе Венесуэлы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба спасения региона в своем Twitter.

По данным властей, на борту транспортного средства, которое перевернулось и упало в овраг, находились порядка 40 человек. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

Сведений о причинах случившегося обнародовано не было.