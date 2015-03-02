​Австрия намерена провести повторное вскрытие тела Рахата Алиева

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Австрия обратилась к Швейцарии с просьбой провести повторное вскрытие тела Рахата Алиева, найденного повешенным в австрийской тюрьме 24 февраля, сообщает Report со ссылкой на Kazakhstan Today.

Напомним, что в ходе предыдущего вскрытия в теле Р.Алиева были обнаружены следы седативных препаратов, что усилило подозрения адвокатов о причастности к его гибели третьих лиц.

По утверждению австрийских властей, экс-посла Казахстана в Австрии Р.Алиев покончил жизнь самоубийством. Повторное вскрытие необходимо, чтобы исключить подозрения о попытке следствия скрыть истинные обстоятельства его гибели.