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Австрия вводит с ноября карантин

Австрия вводит с ноября карантин Власти Австрии вводят карантин с 3 ноября до начала декабря с целью сдержать распространение нового коронавируса, в рамках которого будет действовать ограничение на выход населения из дома в ночные часы, с 20:00 по 06:00.
Другие страны
31 октября 2020 г. 21:03
Австрия вводит с ноября карантин

Власти Австрии вводят карантин с 3 ноября до начала декабря с целью сдержать распространение нового коронавируса, в рамках которого будет действовать ограничение на выход населения из дома в ночные часы, с 20:00 по 06:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Со вторника и по конец ноября в Австрии вводится второй локдаун", - проинформировал Курц на пресс-конференции в Вене. Новые меры принимаются в Австрии, чтобы избежать перегруза системы здравоохранения и недостатка коек в больницах для медицинского ухода за больными COVID-19, пояснил канцлер.

"Необходимо ввести ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Как предусмотрено законом, это не значит, что нельзя будет выходить из дома вообще. Разумеется, можно будет ходить на работу, помогать другим людям или прогуляться. Конкретно это значит, что нельзя ходить в гости, то есть выходить из дома между 20:00 и 06:00, чтобы встречаться с другими людьми. Это нужно, потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных", - отметил Курц.

Со вторника предприятия общественного питания - рестораны, бары и кафе - закроются для приема гостей и будут работать только на доставку блюд. Выходить на улицу в ночные часы с 20:00 по 06:00 можно будет только для в пяти случаях: на неотложную работу, для помощи нуждающимся людям, прогулки, похода за продуктами, избежания угрозы жизни.

Запрещается проведение массовых мероприятий за исключением работы государственных органов. Отели не будут принимать постояльцев с туристическими целями. Профессиональные спортивные события будут проводиться без зрителей. Продолжат работу школы и библиотеки. Старшие классы и университеты будут переведены на дистанционное обучение. Закроются танцевальные школы, спортивные залы, парки развлечений, бани, театры, оперы, кинотеатры. В торговых точках будет ограничено число покупателей. На рабочих местах будет предписано носить медицинские маски и соблюдать дистанцию от окружающих.

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