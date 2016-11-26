Австралия подтвердила задержание в Турции самого разыскиваемого террориста

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Австралии подтвердило задержание в Турции самого разыскиваемого террориста страны — боевика радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) Нила Пракаша.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Задержание человека, которым, как мы полагаем, является Пракаш, стало результатом тесного сотрудничества австралийских и турецких властей", — заявил пресс-секретарь правительства Австралии.

Турецкие власти допросили Пракаша, Австралия направит формальный запрос о его экстрадиции.

Пракаш считался самым высокопоставленным рекрутером ИГ в Австралии и был причастен к подготовке терактов, один из которых планировалось совершить 25 апреля прошлого года – в день национального праздника в честь ветеранов войн, которые вела Австралия