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Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок

Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок Эксперты ожидают, что дефицит будет продолжаться по крайней мере до конца февраля, а возможно, и до апреля 2021 года
Другие страны
24 февраля 2021 г. 10:44
Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок

Австралия столкнулась с нехваткой рецептурных препаратов из-за сокращения поставок, возникшего на фоне пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает новостной портал 9News со ссылкой на главу Фармацевтического общества Австралии в штате Новый Южный Уэльс и национальное Управление терапевтических товаров страны.

По данным портала, эксперты говорят о самой серьезной нехватке рецептурных препаратов в аптеках Австралии с начала пандемии в январе 2020 года, а национальный регулятор - Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) - выпустил предупреждение о том, что в стране заканчиваются запасы самого востребованного антидепрессанта. "Управление терапевтических товаров информирует медицинских работников и потребителей о нехватке таблеток сертралина большинства торговых марок. Ожидается, что дефицит будет продолжаться по крайней мере до конца февраля, а возможно, и до апреля 2021 года", - указано в сообщении ведомства.

Чтобы уменьшить негативные последствия дефицита, регулятор разрешил поставку ряда медикаментов, зарегистрированных за рубежом и не имеющих австралийских сертификатов, однако признал, что, "с учетом высокого спроса", этих мер может быть недостаточно "для обеспечения всех австралийских пациентов необходимыми им лекарствами". Врачам рекомендовано выписывать аналоги препаратов, однако их запасы не слишком велики.

Кроме антидепрессантов в число дефицитных попал целый ряд медикаментов, поставки которых серьезно пострадали из-за ограничений, введенных властями страны на фоне пандемии COVID-19. Среди таких эксперты называют лекарства, снижающие давление, медикаменты, регулирующие деятельность щитовидной железы и гормональные препараты.

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