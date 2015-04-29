​Авиалайнер с горящим двигателем совершил аварийную посадку в США

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В международном аэропорту американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) во вторник совершил аварийную посадку из-за возгорания одного из двигателей пассажирский авиалайнер.

Как отмечает Report, в результате инцидента никто не пострадал.

На борту лайнера компании United Airlines, направлявшегося в Ньюарк (штат Нью-Джерси), находились 75 человек, они все были эвакуированы сразу же после приземления. Один из пассажиров в целях предосторожности был доставлен в больницу.