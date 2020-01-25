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Астероид диаметром до одного километра летит к Земле

​Астероид диаметром до одного километра летит к Земле

Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает НАСА.

По данным американского агентства, астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.

Однако в NASA добавили, что для Земли астероид угрозы не представляет.

Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

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