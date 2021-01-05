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Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию На эту награду их выдвинула лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган
Другие страны
5 января 2021 г. 09:50
Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письме Корриган в Нобелевский комитет.

"Все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию мира, но ни один пока ее не получил. Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей… И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа", - пишет Корриган.

Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции накануне. По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти. Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована бывшим президентом Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган.

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Версия на английском языке Assange, Manning and Snowden nominated for Nobel Prize

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